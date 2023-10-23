Суд в Киеве засекретил решение об аресте имущества Коломойского

По данным агентства Украинские новости, соответствующее решение принято 6 сентября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева засекретил свое решение об аресте имущества бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). По данным агентства Украинские новости, соответствующие постановления суда не отражаются в реестре судебных решений.

Агентство отмечает, что решение об аресте имущества Коломойского суд принял 6 сентября. Тогда он частично удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на часть имущества бизнесмена. Однако, по информации Украинских новостей, перечень арестованного имущества неизвестен, так как решение суда недоступно для ознакомления.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отказался наложить арест на активы Коломойского, который находится под стражей.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 гг. бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. 6 октября Киевский апелляционный суд отказал Коломойскому в удовлетворении апелляционной жалобы, оставил его под стражей и сохранил размер залога.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.