В Турции заявили, что дезинформация усугубляет кризисы и создает угрозы жизням

Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента республики Фахреттин Алтуна, "медиа играют важную роль, в том числе в обеспечении социальной стабильности"

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что роль журналистов в борьбе с дезинформацией крайне важна, в том числе для жизней людей. Об этом он сказал на конференции перед открытием в Стамбуле 51-го заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies, OANA).

"В эру нестабильности, в которой мы живем и в которой происходят конфликты, роль журналистов крайне важна. Они являются защитниками правды, они работают против кампаний, ведущихся с различных сторон с целью продвижения дезинформации. Это очень серьезный вызов. Дезинформация способна значительно усугублять кризисы, создавать более серьезные угрозы жизням людей", - сказал он.

По словам Алтуна, "медиа играют важную роль, в том числе в обеспечении социальной стабильности". Он также обратил внимание на то, что, по обнародованным ранее оценкам, "74% верифицированных аккаунтов в соцсети X (ранее Twitter) распространяли дезинформацию в первые дни палестино-изаильского конфликта".

Генеральный директор агентства Anadolu, которое организовало заседание OANA, Сердар Карагез в свою очередь отметил, что Турция является одной из стран, наиболее подверженных дезинформации в ее медиапространстве. "С момента своего основания в 1961 году OANA остается крайне эффективным объединением информагентств, объединяющим 44 участника из 35 стран. Определяя тему нынешнего заседания, мы приняли решение сфокусироваться на стратегиях борьбы и противодействия дезинформации в СМИ", - сказал он.

Коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, Карагез "осудил удары по гражданским". "Удары по больницам, мечетям и церквям, совершенные израильской армией, привели к тысячам смертей. Наше агентство осуждает удары по гражданским, с чьей бы стороны они ни были предприняты. Это недопустимо и является нарушением прав человека и международного законодательства", - сказал он. Карагез также отметил, что в ходе нового витка ближневосточного конфликта погибли 18 журналистов, и Anadolu направило письмо в журналистские объединения, в том числе в OANA, о необходимости принять меры для обеспечения безопасности работы СМИ.

51-е заседание Исполнительного комитета OANA, проходит в понедельник в здании стамбульского офиса Anadolu при участии 32 делегатов от 15 агентств. Делегацию ТАСС возглавляет первый заместитель генерального директора Михаил Гусман. Главной темой заседания заявлено сотрудничество между информагентствами в борьбе с дезинформацией.