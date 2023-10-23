Экс-премьер Словакии заявил, что победа в украинском конфликте будет за Россией

Ян Чарногурский отметил, что "позиция Крыма в мире повышается"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Победа в нынешнем конфликте вокруг Украины будет за Россией. Об этом заявил экс-премьер Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации "Друзей Крыма" Ян Чарногурский на Ялтинском международном форуме.

"Позиция Крыма в мире повышается", - сказал он, выступая на форуме.

Чарногурский отметил, что в западных СМИ все чаще говорят о Крыме и о том, что якобы он принадлежит Украине. "Потому они хотят воевать, чтобы забрать Крым от России. Для НАТО, прежде всего для США это важно, чтобы у них был рычаг давления на Россию, - указал он. - Это будет продолжаться до конечной победы крымчан и России".

"Посколько я приезжаю из страны НАТО, позвольте мне закончить словами: "Победа будет за вами", - заключил экс-премьер Словакии.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.