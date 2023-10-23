СМИ сообщили о выдвижении польской оппозицией Туска на пост премьера 24 октября

Партии должны сделать заявление перед началом консультаций президента республики с представителями ГК

ТАСС, 23 октября. Польские оппозиционные партии, формирующие новую парламентскую коалицию, выдвинут кандидатуру лидера крупнейшего политического объединения оппозиции "Гражданская коалиция" (ГК) Дональда Туска на пост премьера Польши во вторник. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

"Только завтра партии, составляющие новую коалицию, сделают заявление о поддержке кандидатуры Дональда Туска на пост премьера", - говорится в сообщении.

Заявление оппозиционных сил должно быть сделано перед началом консультаций президента страны Анджея Дуды с представителями ГК. Консультации президента с представителями движений "Третий путь" и "Левые", также получивших по итогам выборов 15 октября места в Сейме (нижней палате парламента), пройдут в среду.

Ранее предполагалось, что Дональд Туск будет объявлен кандидатом от оппозиции в понедельник 23 октября.

Туск уже занимал пост премьера Польши в 2007-2014 годах.