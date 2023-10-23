Глава британского Минтранса высказался против приема беженцев из сектора Газа

По мнению Марка Харпера, западным правительствам необходимо прикладывать усилия для обеспечения поставок гуманитарной помощи

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Глава Минтранса Великобритании Марк Харпер выступил против приема палестинских беженцев на фоне гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Я думаю, что вопрос приема беженцев не стоит рассматривать на данном этапе", - сказал министр в интервью телеканалу Sky News. По его мнению, в настоящее время западным правительствам следует прикладывать усилия для обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. "Мы призываем израильское и египетское правительства гарантировать доставку помощи в Газу", - добавил он.

На прошлой неделе первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что шотландские власти готовы предоставить убежище жителям сектора Газа, и призвал британское правительство начать работу по переселению в королевство палестинских беженцев. Кроме того, с аналогичным призывом выступил ряд правозащитных организаций в Великобритании. МВД Соединенного Королевства, которое ответственно за реализацию подобных программ, пока не комментировало предложение Юсафа.