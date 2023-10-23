Премьер Монголии назвал отношения с Россией приоритетом внешней политики страны

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил готовность сотрудничать в стимулировании экономических связей, устранении торгового дисбаланса и активизации совместных проектов в энергетике и АПК

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал отношения с РФ приоритетом внешней политики страны. Об этом сообщила пресс-служба монгольского правительства по итогам закрытой встречи премьер-министра с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко.

"Глава монгольского правительства на встрече с руководителем российской части межправительственной комиссии Викторией Абрамченко отметил, что отношения с Россией являются приоритетом внешней политики Монголии и выразил готовность сотрудничать в стимулировании экономических связей, устранении торгового дисбаланса и активизации совместных проектов в энергетике и АПК", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы монгольского правительства, российская сторона на встрече с премьер-министром Монголии обсудила широкий круг вопросов, таких как активизация реализации проектов и программ в области торговли, экономики, банковского дела, энергетики, инфраструктуры, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых.

Стороны договорились активизировать разработку таких проектов, как реконструкция и строительство железных дорог в рамках экономического коридора России и Китая в восточных и западных частях Монголии, а также газопровода из РФ в КНР через монгольскую территорию.

Эта встреча прошла перед началом 25-го заседания российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству. Вести заседание будет вице-премьер по экономике - министр экономического развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар как председатель монгольской части межправительственной комиссии.