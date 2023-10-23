В Ираке намерены выследить причастных к обстрелам баз, на которых присутствуют военные США

По словам официального представителя главкома ВС республики генерала Яхьи Расула, "нельзя пренебрегать безопасностью этих штабов"

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Службы безопасности Ирака получили указание выявить и отследить лиц, причастных к обстрелам иракских военных баз, на которых присутствуют американские военнослужащие. Об этом говорится в заявлении официального представителя главкома ВС республики генерала Яхьи Расула, размещенном в Telegram-канале канцелярии иракского премьера.

"Хотя правительство Ирака неоднократно осуждало агрессию [Израиля] против населения сектора Газа и призывало положить конец тем бедствиям, от которых страдает палестинский народ, <...> мы также подтверждаем наше неприятие атак, направленных против иракских баз, на которых располагаются штабы присутствующих в Ираке по официальному приглашению властей инструкторов из международной [антитеррористической] коалиции. Для того, чтобы они продолжали свою работу по поддержке наших сил безопасности с точки зрения их обучения, тренировки и оказания им консультативной помощи, <...> нельзя пренебрегать безопасностью этих штабов", - указывается в тексте. В связи с этим, отмечается в заявлении, "главнокомандующий ВС Ирака дал указание всем службам безопасности страны выполнить свой долг и закон и выследить лиц, совершающих такие атаки <...>".

22 октября, как информировали арабские СМИ, бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", атаковали военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, выпустив по ней несколько ракет. 19 и 20 октября базу Айн-эль-Асад подвергли нападениям беспилотников. 20 октября отразили атаку двух беспилотников на военный аэродром Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). Иракским средствам ПВО удалось также сбить один из БПЛА над американской базой Кэмп-Виктория, которая расположена в районе международного аэропорта Багдада.

Ранее бойцы шиитских отрядов потребовали от США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. В заявлении подчеркнули, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".