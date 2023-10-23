Швейцария присоединилась к учениям ВВС под руководством США на территории Дании

По информации правительства страны, пилоты "углубили свои знания и навыки в области транснациональной противовоздушной обороны"

ЖЕНЕВА, 23 октября. /ТАСС/. Швейцария, имеющая нейтральный статус, на минувшей неделе впервые приняла участие в военных учениях Bold Quest 2023, проводившихся под руководством США в датском городе Каруп. Направленные в Данию 17 швейцарских военных на борту 2 истребителей F/A-18 смогли "углубить знания и навыки" в области противовоздушной обороны, сообщило швейцарское правительство.

"На прошлой неделе Швейцария приняла участие в международных учениях Bold Quest 2023 в Карупе, Дания", - отметили в Берне. Это были "международные учения воздушных операций под руководством США", и Швейцария участвовала в них впервые, направив 17 военнослужащих. В Дании швейцарские пилоты "углубили свои знания и навыки в области транснациональной противовоздушной обороны на борту двух самолетов типа F/A-18". Учения позволили выяснить совместимость швейцарских F/A-18 с самолетами партнеров и обменяться опытом. "Всего в учениях приняли участие 15 государств, в них были задействованы более 10 боевых самолетов, 3 вертолета, 7 самолетов поддержки, 6 катеров, различные системы "земля - воздух" и около 480 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Bold Quest 2023 проводились "под руководством Объединенного штаба США". Акцент сделали "на оперативной совместимости и ее увязке со всеми сферами современной оборонной стратегии". В Берне напомнили, что "из-за географических и демографических условий, а также ресурсов, имеющихся в Швейцарии, ВВС не могут отрабатывать все соответствующие сценарии на нашей территории".

Власти Швейцарии неоднократно заявляли о намерении развивать сотрудничество с НАТО в военной сфере. В частности, в опубликованном в августе документе "Укреплять возможности обороны" говорилось: "Развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и соседними странами, армия может в большей степени воспользоваться опытом и стандартами других вооруженных сил, укрепить свои оборонные возможности и внести вклад в безопасность в Европе".

Швейцария ранее поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.