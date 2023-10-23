На Украине заявили об обнаружении подозрительного имущества на $7 млн у военкомов

Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что материалы дел переданы в соответствующие органы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы Украины обнаружили у руководящих сотрудников военкоматов, подозреваемых в коррупции, имущество на $7 млн, источники которого они не смогли объяснить. Об этом сообщило Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

"Во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки [ТЦК, так на Украине называют военкоматы] НАПК выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн гривен (около $7 млн). Эта сумма обнаружена только за последние полгода у военкомов, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы", - говорится в Telegram-канале НАПК.

В частности, в июле сотрудники украинского Госбюро расследований предъявили обвинения бывшему начальнику Одесского военкомата в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен ($5,15 млн) и умышленном уклонении от несения службы. Военком стал известен после журналистского расследования, показавшего, что его мать в 2022 году стала владелицей виллы в Испании стоимостью €3,7 млн. У заместителя главы Одесского военкомата выявили недвижимость и автомобили на сумму в 14 млн гривен ($380 тыс), оформленные на его родственников. Следствие ведется также в отношении начальника военкомата Малиновского района Одессы, у родственников которого были обнаружены в собственности дорогие автомобили и недвижимость на 47 млн гривен ($1,2 млн).

В незаконном обогащении также был уличен начальник военкомата Днепропетровской области Анатолий Пикаль, на членов его семьи было оформлено имущество на $233 тыс. "Необоснованные активы" также были найдены у заместителя начальника Полтавского областного военкомата (на $49 тыс.) и начальника Самбурского райвоенкомата Львова ($160 тыс.).

"Чистка" украинских военкоматов

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. В середине октября сообщалось, что по фактам нарушений в военкоматах и военно-врачебных комиссиях на Украине расследуют 260 уголовных дел. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.

Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации власти продлевали неоднократно. В связи с этим на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет. В конце августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом призвать больше людей в вооруженные силы страны. Глава государства добавил, что мобилизация будет усилена после чистки в военкоматах, сотрудники которых за взятки освобождают украинцев от призыва.