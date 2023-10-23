В Иране заявили о предотвращении 10 кибератак на свои объекты с марта

Начальник управления гражданской обороны Голамреза Джалали отметил, что также удалось не допустить атаки на объекты национальной энергосистемы

ТЕГЕРАН, 23 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Ирана выявили и предотвратили 10 кибератак на объекты критической инфраструктуры с начала 2023 года по иранскому календарю (наступает 21 марта). Об этом заявил начальник управления гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали.

"С начала года министерство разведки и Корпус стражей исламской революции [КСИР, элитные части ВС Ирана] выявили и отразили 10 крупных кибератак, - цитирует его агентство IRNA. - В том числе удалось не допустить атаки на объекты национальной энергосистемы. Мы разработали стратегическую программу защиты от подобного рода враждебных действий. В частности реализуются меры импортозамещения и создания соответствующих технических средств собственного производства. В ближайшее время будет запущен Национальный центр борьбы с киберугрозами".

Джалали также сообщил об усилиях властей по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в сфере ядерной энергетики. Все объекты отрасли оборудованы современными средствами контроля радиационной обстановки, по указанию МАГАТЭ открыты центры радиационной защиты и предотвращения чрезвычайных ситуаций.