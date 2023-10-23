Глава МИД Индии и гендиректор МАГАТЭ обсудили вопросы ядерного нераспространения

Министр Субраманьям Джайшанкар отметил, что в ходе беседы также обсуждалось международное сотрудничество

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил вопросы ядерного нераспространения с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом глава МИД республики сообщил в соцсети X (ранее Twitter). Гросси прибыл с визитом в Нью-Дели.

"Обсудили роль атомной энергетики в экономическом развитии. Также обменялись мнениями по вопросам [ядерного] нераспространения и международному сотрудничеству. Индия всегда будет надежным партнером МАГАТЭ", - написал Джайшанкар.

Индия активно развивает атомную энергетику в стране, в том числе в сотрудничестве с Россией. По данным Совета по регулированию атомной энергии Индии (AERB), общая выработка АЭС страны составляет 6 780 МВт, что соответствует примерно 3% суммарной энерговыработки. Индийская корпорация по атомной энергии, являющаяся оператором АЭС в стране, намерена постепенно увеличить мощность АЭС страны до 16 700 МВт. Кроме того, Индия владеет собственным арсеналом ядерного оружия, но не является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия и потому, в соответствии с документом, не признается им как ядерная держава.