Исполком OANA призвал обеспечить защиту журналистов в зонах конфликтов

За принятие декларации организации единогласно проголосовали все участники заседания исполкома

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies, OANA), выражая обеспокоенность из-за ситуации в секторе Газа, призвала к решительным мерам для защиты журналистов в зонах конфликта. Об этом говорится в декларации OANA, принятой в Стамбуле по итогам 51-го заседания исполкома этой организации.

"OANA глубоко обеспокоена ситуацией в секторе Газа. Она призывает обеспечить защиту журналистов в этом регионе и настаивает на необходимости, чтобы все учреждения и организации приняли самые решительные меры для обеспечения безопасности журналистов", - говорится в документе.

За принятие декларации единогласно проголосовали все участники заседания. Делегацию ТАСС возглавляет первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.

В декларации также отмечается необходимость вести более эффективную борьбу с дезинформацией в СМИ. "Дезинформация в цифровую эпоху широко распространяется через современные и традиционные СМИ. Это дает аудитории искаженную и вводящую в заблуждение картину происходящего. Ожидается, что информационные агентства будут выполнять свой профессиональный долг по борьбе с дезинформацией и предоставлять своей аудитории полную и сбалансированную информацию", - говорится в документе.

OANA высказалась за поощрение регионального и международного сотрудничества между агентствами в борьбе с дезинформацией и повышение медиаграмотности, чтобы "помочь людям различать надежные и ненадежные источники информации и дать им понять важность критического мышления и проверки фактов".

Главной темой стамбульского заседания исполкома стало сотрудничество между информагентствами в борьбе с дезинформацией. ТАСС является вице-президентом организации.