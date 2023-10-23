Генсек правящей партии Грузии уверен на 100%, что страна получит статус кандидата от ЕС

Каха Каладзе отметил, что республика выполнила все рекомендации Евросоюза

ТБИЛИСИ, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об уверенности на 100%, что республика в конце года получит статус кандидата в члены ЕС.

"Несмотря на то, что вся радикальная оппозиция пытается, чтобы страна не получила статус (кандидата в члены ЕС - прим. ТАСС), я хочу вам сказать, что Грузия обязательно получит статус. Я говорю вам со 100-процентной гарантией, что наша страна получит статус", - сказал Каладзе журналистам.

Политик добавил, что власти республики выполнили все рекомендации Евросоюза и нет никакой причины, из-за которой Грузия не получила бы статус кандидата.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили членов Высшего совета юстиции. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.