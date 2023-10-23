WP: расширение деятельности СБУ за рубежом помешает Украине добиться стратегических целей

В частности, речь идет о получении членства в НАТО и Евросоюзе

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Расширение деятельности украинских спецслужб за рубежом может помешать Киеву достичь стратегических целей. Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников спецслужб США.

"Если разведывательные операции [украинских спецслужб] станут еще более смелыми, в частности те, что нацелены на россиян, находящихся в третьих странах, <...> это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины", - сказал изданию бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ. Он отметил, что это, в частности, может помешать Киеву получить членство в НАТО и Европейском союзе.

Кроме того, у некоторых высокопоставленных политиков в Киеве и Вашингтоне "беспощадная тактика Украины" уже сейчас начинает вызывать опасения. Операции СБУ по ликвидации "осложнили ее сотрудничество с ЦРУ". "Сейчас подобные действия могут показаться оправданными <...>, однако в будущем их [украинские спецслужбы] будет трудно обуздать", - пишет издание.