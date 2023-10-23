СМИ: два беспилотника атаковали американскую военную базу Эт-Танф в Сирии

Как сообщили источники телеканала Al Mayadeen, ответственность за удар взял на себя иракский филиал ХАМАС

БЕЙРУТ, 23 октября. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата атаковали американскую военную базу Эт-Танф, расположенную в граничащем с Иорданией и Ираком районе Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По их данным, БПЛА смогли нанести удар по базе, однако информации о причиненном ущербе не приводится. Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС. Его сторонники утверждают, что утром в понедельник нанесли удар по базам Эт-Танф и Эр-Рукбан с помощью двух БПЛА, оба аппарата поразили свои цели.