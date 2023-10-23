США намерены вновь нарастить производство ракет для ПРО "Железный купол"

Как сообщила газета The Wall Street Journal, обострение конфликта на Ближнем Востоке возродило "дремлющий интерес" военных США к этому вопросу

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. США собираются вновь нарастить производство боеприпасов для систем противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол", стоящих на вооружении Армии обороны Израиля, на фоне спроса, растущего в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Компания RTX (ранее Raytheon Technologies) уже намерена вложить дополнительные средства в расширение производства в Аризоне, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сухопутных силах США и производителей.

Как пишет издание, обострение конфликта возродило "дремлющий интерес" военных США к производству противоракет для "Железного купола". Американским производителям ракет-перехватчиков "Тамир" в обычных условиях потребовались бы месяцы, чтобы нарастить поставки, но в условиях обострения конфликта к ракетам наблюдается повышенный интерес, указывает газета. К тому же запасы этих боеприпасов на вооружении у Израиля быстро истощаются.

По данным издания, американская оборонная компания RTX производит около 70% всех ракет-перехватчиков "Тамир" и намерена вложить дополнительные средства в увеличение производственных мощностей. Газета отмечает, что американские производители вооружений еще в 2020 году хотели расширить производство ракет "Тамир", однако из-за "растущей угрозы со стороны Китая" перенаправили мощности на создание других боеприпасов и систем, более подходящих для конфликтов в Тихом океане. На фоне обострения палестино-израильского конфликта США намерены вновь вернуться к реализации планов оборонных программ прошлых лет.

Пентагон уже компенсирует большую часть расходов на производство боеприпасов и компонентов "Железного купола" в соответствии с оборонным соглашением между Израилем и США, которое, по информации The Wall Street Journal, также стало причиной увеличения производства оборонных систем для израильских военных. Армия США намерена передать Израилю две системы "Железный купол", приобретенные ею три года назад, а также более 200 ракет "Тамир". В ракетах и комплексах заинтересована не только Армия обороны Израиля, но и сами американские военные. Так, Корпус морской пехоты США планирует приобрести несколько систем ПРО "Железный купол", а также около 1,8 тыс. ракет "Тамир", согласно бюджетным запросам, с которым ознакомилось издание.

Система "Железный купол"

Противоракетная система "Железный купол" предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами "Кассам" или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты "Град", запущенный из сектора Газа. В 2020-2021 годах были проведены испытания модернизированной версии системы, получившей возможность перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.