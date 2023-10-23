В Румынии сообщили о введении в строй командования многонационального корпуса "Юг-Восток"

Из-за конфликта на Украине структуру подготовили на год раньше, приводит слова генерал-майора Драгоша Думитру Якоба агентство Agerpres

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Командование многонационального корпуса "Юг-Восток" в румынском городе Сибиу полностью готово к выполнению поставленных задач. Об этом заявил командующий этой структурой НАТО генерал-майор Драгош Думитру Якоб.

"Если ситуация потребует, мы готовы защищать территорию Румынии и Болгарии с оружием в руках", - приводит его слова на церемонии в Сибиу по этому случаю агентство Agerpres.

Из-за конфликта на Украине структура введена в действие на год раньше запланированного срока, отмечает агентство. Командование многонационального корпуса "Юг-Восток" располагает бюджетом в €350 млн, в нем предусмотрено участие военных из 17 стран альянса, включая Румынию.

"Многонациональный корпус Юго-Восток входит в структуру сил НАТО и должен содействовать сдерживанию любых враждебных в адрес НАТО намерений и обеспечивать командование и контроль наземных операций НАТО на уровне армейского корпуса в любой ситуации, в условиях кризиса или войны на территории Болгарии и Румынии", - указывается на сайте многонационального корпуса.

"Румыния продолжит содействовать укреплению региональной и евроатлантической безопасности, в том числе в качестве опоры стабильности на Черном море", - подчеркнул президент Румынии Клаус Йоханнис в послании, направленном участникам церемонии.