WSJ: глава МИД Китая может посетить Вашингтон на этой неделе

По данным газеты, Ван И будет обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном подготовку к возможному участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско в середине ноября

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И может направиться в Вашингтон в течение этой недели. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в американской столице Ван И будет обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном подготовку к возможному участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) в середине ноября. Также в течение этой недели Нью-Йорк посетит делегация представителей бизнеса, культуры и спорта КНР, указывает газета.

Китайское посольство в Вашингтоне отказалось предоставлять изданию более детальную информацию о повестке предстоящего визита Ван И, но заявило, что лидеры КНР и США согласны с важностью организации взаимных обменов визитами представителей своих стран.

Планируется, что саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. Как ранее сообщила газета The Washington Post, Белый дом приступил к планированию возможной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско в следующем месяце. По информации ее источников, в администрации США вероятную встречу китайского и американского руководителей рассматривают как возможность для "стабилизации отношений" между двумя странами. Если эта личная встреча состоится, то она станет первой с момента переговоров на полях саммита Группы двадцати в Индонезии в ноябре 2022 года.