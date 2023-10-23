В Южной Корее заявили о планах укреплять оборону для противодействия КНДР

Начальник Комитета начальников штабов ВС республики Пак Чон Хван отметил, что в столичном регионе будет создана "всеобъемлющая, многоуровневая оборонная система" для защиты ключевых объектов

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Республика Корея будет укреплять свои оборонные возможности для противодействия ракетной и ядерной угрозам со стороны КНДР. Об этом заявил начальник Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи Пак Чон Хван, выступая с соответствующим докладом на военной базе в городе Герён на западе страны.

"Продолжающиеся развиваться ядерные и ракетные возможности Северной Кореи и внезапные атаки ХАМАС на Израиль служат напоминанием о том, что Север может устроить провокацию в любой момент", - подчеркнул он. Глава КНШ указал, что южнокорейские ВС "осознают всю серьезность ситуации в сфере безопасности и готовы защищать республику, используя самые современные разработки в оборонной сфере".

В столичном регионе, отметил Пак Чон Хван, будет создана "всеобъемлющая, многоуровневая оборонная система" для защиты ключевых объектов и граждан от дальнобойной и реактивной артиллерии КНДР. В Сеуле и его окрестностях проживает почти половина из 51-миллионного населения Южной Кореи. В частности, планируется дополнительно развернуть самолеты-перехватчики и системы ПРО, способные сбивать любые виды воздушных целей - от беспилотников до крылатых ракет.

26 декабря 2022 года пять беспилотных летательных аппаратов КНДР проникли в воздушное пространство Республики Корея. Один из них добрался до бесполетной зоны вокруг офиса президента в Сеуле, четыре курсировали у острова в Желтом море к западу от столицы. Южнокорейские военные боролись с ними около пяти часов, но не смогли сбить. Долетевший до столицы беспилотник смог вернуться, остальные пропали с радаров. Кроме того, Пхеньян с начала года провел около 20 ракетных запусков.