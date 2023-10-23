23 октября, 13:00,
обновлено 23 октября, 13:16

Главы МИД НАТО проведут встречу в Брюсселе 28-29 ноября

Мероприятие пройдет под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел НАТО проведут очередную встречу в Брюсселе 28-29 ноября под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, сообщила пресс-служба НАТО. Повестка дня пока не раскрывается.

"Встреча министров иностранных дел НАТО пройдет 28-29 ноября в штаб-квартире альянса в Брюсселе, на ней будет председательствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек предварит встречу пресс-конференцией для журналистов за несколько дней до событий", - сообщила пресс-служба.

Министры иностранных дел НАТО проводят плановые встречи три раза в год - в феврале-марте, июне и ноябре-декабре. Помимо этого, в течение года альянс может по мере необходимости проводить внеплановые министерские совещания. 

Теги:
Столтенберг, Йенс
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