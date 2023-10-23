23 октября, 13:11

Глава Клуба друзей Крыма в Австрии призвал бороться против геополитического влияния США

По словам Патрика Поппеля, необходимо разработать свои проекты мягкой силы в противовес американским

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Руководитель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель призвал бороться против геополитического влияния Соединенных Штатов.

"Американское влияние имеет различные стороны. Что касается геополитического влияния, они [США] являются авторами очень хороших проектов, связанных с мягкой силой. Мы видели это и в Армении, на Украине. Работают различные неправительственные организации в разных странах и в странах бывшего социалистического блока", - сказал он на сессии Ялтинского международного форума.

"Естественно, мы должны думать о своих проектах, противостоящих этим проектам, защищать молодое население, чтобы защищать наши ценности, противостоять новым ценностям, которые нам предлагают", - добавил Поппель.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
АвстрияРоссияКрым
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