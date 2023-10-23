Эксперт считает, что прямая поддержка Израиля грозит США столкновением с Ираном

По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, при возникновении полномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке повышается риск напряженности между США и Ираном, так как последний "не будет сидеть сложа руки"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Прямое военное столкновение США и Ирана может быть неизбежно в случае прямого вмешательства Вашингтона на стороне Израиля в палестино-израильский конфликт. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По его мнению, если возникнет полномасштабный военный конфликт между Израилем и ливанской "Хезболлах" - это создаст риски дальнейшей эскалации конфликта и прямого военного столкновения между США и Ираном, поскольку Иран "не будет сидеть сложа руки". "И сами израильтяне говорят о том, что в случае присоединения "Хезболлах" они могут нанести прямой удар непосредственно по Ирану, и это тоже втянет Иран в конфликт", - указал он.

На вопрос о последствиях в случае прямого вмешательства Вашингтона в конфликт на стороне Израиля эксперт ответил: "Риск прямого военного столкновения между США и Ираном достигнет максимальных значений, и возможно, их прямое военное столкновение друг с другом будет неизбежным".

Сценарий: ловушка для США

Эксперт считает, что такого сценария США хотели бы избежать. "Сейчас Соединенные Штаты, с одной стороны, удерживают Израиль от еще более агрессивных действий в отношении ливанской "Хезболлах", а с другой стороны, США удерживают "Хезболлах" и Иран путем создания серьезного американского военного присутствия в регионе и путем агрессивной риторики", - указал он.

"Для Соединенных Штатов в любом случае подобная эскалация является очень нежелательной, потому что будут перечеркнуты вообще все усилия США на ближневосточном направлении за последние годы. Соединенные Штаты будут вынуждены втянуться в самую большую ближневосточную войну за все время, потому что война с Ираном не будет легкой прогулкой для США", - отметил Суслов.

США, будучи затянуты в большую ближневосточную войну в условиях одновременной конфронтации против России и против Китая, окажутся в ловушке, указал Суслов. По словам эксперта, это существенно истощит американские ресурсы на других направлениях и, конечно же, сильно затруднит поддержку Украины. "Это также ослабит сдерживание США в отношении Китая", - добавил он.

Военный инструмент

В свою очередь научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов указал на присутствие двух авианосных групп США в Средиземном море, которое имеет своей целью создание воздушного зонтика над Израилем и является не только символическим жестом, адресованным Сирии и Ирану, но и реальным инструментом военного участия в конфликте на стороне Израиля. Последствия прямого вмешательства, по мнению специалиста, будут самыми что ни на есть ужасными и деструктивными.

НАТО: частичная поддержка

Суслов отметил, что Вашингтон захочет, чтобы страны НАТО к нему присоединились. И некоторые партнеры по альянсу могут присоединиться, но большинство не захотят, считает эксперт. "Во-первых, из-за собственной слабости в военном отношении, во-вторых, наверное, США будут заставлять европейцев оказывать большую помощь Украине в условиях, когда они сами будут втянуты в ближневосточный конфликт, - пояснил аналитик. - В-третьих, мусульманские диаспоры в европейских странах будут оказывать очень большое воздействие на политику государств Европы, сдерживать их от вступления в конфликт".

Эксперт обратил внимание на то, что далеко не все политические лидеры в Европе находятся стопроцентно на стороне Израиля. "Даже [глава Евродипломатии] Жозеп Боррель и среднеарифметическое стран - членов ЕС не поддерживают Израиль на сто процентов и говорят о том, что Израиль нарушает международное право", - добавил он.

Лукьянов отметил, что демонстрация флага стран НАТО посредством направления групп кораблей в регион вполне возможна, "но полномасштабное участие или полномасштабная операция вряд ли в данном случае востребованы, как со стороны Израиля, так и со стороны США".

Содействие урегулированию

Лукьянов также обратил внимание на то, что РФ стремится содействовать исключительно политическому урегулированию палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов". "В данном случае эта цель, благодаря действиям в том числе США, не реализуема в обозримой исторической перспективе. <...> Россия желает Ближнему Востоку мира в интересах взаимовыгодного экономического, гуманитарного и политического сотрудничества", - заключил эксперт.