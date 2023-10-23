Тайвань к 2026 году намерен построить 12 пусковых площадок для ЗРК Sky Bow III

Проект будет состоять из двух этапов, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 23 октября. /ТАСС/. Тайвань планирует к 2026 году построить 12 наземных пусковых позиций для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III (TK-3, "Тяньгун-3", английское название Sky Bow III). Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, оборонное ведомство Тайваня опубликовало доклад на основе рекомендаций Чжуншаньского института науки и технологий (NCSIST) - одного из ведущих разработчиков ракетных вооружений на Тайване, в котором отмечалось, что ЗРК Tien Kung второго поколения больше не могут противостоять угрозе со стороны усовершенствованных баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В этой связи, отмечает агентство, оборонное ведомство приняло решение модернизировать существующие пусковые площадки для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung II и недавно снятых с вооружения американских ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и превратить их в 12 наземных пусковых площадок для усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III.

Проект будет состоять из двух этапов. Строительство первых шести площадок началось в 2022 году и, как ожидается, будет завершено в 2025 году. Строительство еще шести площадок запланировано на 2023-2026 годы.

В сообщении подчеркивается, что оборонное ведомство Тайваня не раскрывает информацию о том, сколько пусковых позиций для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III имеет остров на данный момент.

Оборонный бюджет Тайваня

Ранее глава администрации острова Цай Инвэнь сообщила, что проект бюджета на 2024 год предполагает увеличение оборонных расходов Тайваня на 3,5% по сравнению с 2023 годом, до 606,8 млрд новых тайваньских долларов ($19 млрд). Из этих средств непосредственно в бюджет оборонного ведомства в 2024 году будет выделено 440,6 млрд новых тайваньских долларов (около $13,9 млрд).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.