WP: в СБУ создали спецподразделения для сотрудничества с разведками США и Британии

По данным газеты, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов", чтобы превратить спецслужбы Украины в "сильных союзников против Москвы"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Специальные подразделения для сотрудничества с американской и британской разведками были созданы в рамках Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на официальные лица.

По их информации, ЦРУ совместно с СБУ создали управление, которое сосредоточилось бы на операциях так называемых активных мер против России и было изолировано от других подразделений СБУ. Оно получило название "пятое управление". Источники газеты обосновывают создание этого подразделения борьбой с агентами ФСБ России, которые якобы контролируют службы Украины.

Кроме американской разведки, СБУ также активно сотрудничает и с британской, отмечает издание. После создания "пятого управления" было создано и шестое - специально для сотрудничества СБУ с британской разведкой, сообщает газета со ссылкой на официальные лица.

Как отмечало издание, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов", чтобы превратить спецслужбы Украины в "сильных союзников против Москвы". В частности, американцы передавали им "продвинутые системы наблюдения", проводили "подготовку рекрутов на объектах как на Украине, так и в США", построили "новые штаб-квартиры" для директоратов военной разведки Украины и начали проводить политику передачи разведданных "в масштабах, которые нельзя было представить" до возвращения Крыма в состав РФ. ЦРУ "заметно представлено в Киеве", отметила газета.