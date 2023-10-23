В Приднестровье заявили о давлении со стороны силовых органов Молдавии на границе

Президент республики Вадим Красносельский сообщил, что "есть проблемы с перемещением граждан через аэропорт"

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о давлении силовых органов Молдавии на граждан непризнанной республики. Об этом он заявил на встрече с послом Латвии в Кишиневе Эдгарсом Бондарсом.

"Есть проблемы с перемещением наших граждан через аэропорт, где их задерживают, запугивают. Пытаются даже проводить вербовочные мероприятия. <...> Это все некрасиво. Все это осложняет атмосферу между правым и левым берегом", - сказал Красносельский на встрече, видеозапись которой опубликовала пресс-служба главы Приднестровья.

В 2022 году власти Украины закрыли приднестровский участок границы с Молдавией. Это позволило Кишиневу взять под свой контроль товарооборот в этом направлении. Ранее власти Приднестровья также возлагали на Молдавию ответственность за дефицит лекарств, а также блокирование поставок медицинского оборудования. Кишинев обвинения отрицает, настаивая на соблюдении молдавского законодательства при экспортно-импортных операциях.