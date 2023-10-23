WP: Киев причастен к смерти командира батальона "Сомали"

По данным газеты, украинские официальные лица оправдывают совершение убийств "отчаянием" и "желанием ослабить более могущественного противника"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). С таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на украинские официальные лица.

Как утверждает издание со ссылкой на бывшего чиновника, принимавшего участие в подготовке операции, Толстых "был убит в Донецке в рамках операции, в ходе которой женщина <...> была завербована для установки бомбы рядом с ним".

Также среди жертв СБУ газета называет пророссийского активиста Евгения Жилина. Он был застрелен в 2016 году в московском ресторане, напоминает издание.

Украинские официальные лица оправдывают совершение убийств "отчаянием" и "желанием ослабить более могущественного противника", пишет газета.

Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР был с самого начала конфликта. Командовал батальоном "Сомали". Принимал участие в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. Герой ДНР, полковник, кавалер двух Георгиевских крестов, награжден медалью "За оборону Славянска". Погиб в результате теракта 8 февраля 2017 года в здании штаба его подразделения в Макеевке. Похоронен в Донецке. На его доме в Иловайске и школе, где он учился, установлены мемориальные таблички, на Аллее Героев в Донецке ему установлен бюст.