В Тегеране началось заседание глав МИД формата "3+3" по Закавказью

В нем участвуют министры иностранных дел России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана

ТЕГЕРАН, 23 октября. /ТАСС/. Заседание глав МИД формата "3+3" по Южному Кавказу стартовало в Тегеране, передает корреспондент ТАСС.

В заседании участвуют министры иностранных дел пяти стран: России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана - Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян, Хакан Фидан, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Грузинская сторона отказалась от участия во встрече.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе. 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран. Грузия воздержалась от встречи в 2021 году и от текущего заседания на уровне глав МИД.