В Грузии заявили, что Россия не вмешивается в выборы республики

Генсек партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе отметил, что ни одного факта вмешательства со стороны РФ не зафиксировано после 2012 года

ТБИЛИСИ, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не зафиксировано ни одного факта вмешательства России в выборы республики за период после 2012 года.

"Вы мне не приведете ни одного примера вмешательства со стороны России в выборы, которые проводились в Грузии после 2012 года [прихода к власти "Грузинской мечты"]. Нет такого факта. Вообще, максимальное внимание должно уделяться тому, чтобы выборы проводились демократически, это важно для нас, власти, чтобы никому не дать возможность использовать ту или иную тему в своих целях", - сказал Каладзе журналистам.

"Грузинская мечта", которая по результатам парламентских выборов 2012 года сместила с власти партию "Единое национальное движение", не раз подвергалась критике и обвинениям, что в этом ей помогли силы РФ. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который является основателем "Национального движения", не раз обвинял основателя "Грузинской мечты" - экс-премьера Бидзину Иванишвили - в связях с РФ.