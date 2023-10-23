Израильский БПЛА нанес удар по группе радикалов на границе с Ливаном

По данным Армии обороны Израиля, они планировали обстрелять израильскую территорию ракетами

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли в районе границы с Ливаном удар по группе радикалов, которые планировали обстрелять израильскую территорию ракетами. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня террористическая группа в районе [горы] Хар-Дов была заподозрена в попытке запуска ракет в сторону израильской территории. В ответ БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по этой группе", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.