Шольц посетил учения, отрабатывающие переброску войск на восточный фланг НАТО

По словам канцлера ФРГ, "все должно быть взаимосвязано, чтобы обеспечить безопасность в стране"

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц присутствовал на учениях Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Кёльне, в ходе которых солдаты и гражданские силы быстрого реагирования отрабатывали сценарий переброски войск через ФРГ на восточный фланг НАТО. Об этом пишет агентство DPA.

По информации агентства, согласно легенде учений, Россия проводила масштабные учения вблизи своей западной границы и западные службы опасались угрозы реального нападения. С этой целью войска НАТО перебрасываются на восток через "германский хаб". Шольцу, который прибыл в Кёльн из Берлина на самолете ВВС ФРГ, показали различные места возможного пребывания американского конвоя, в котором участвовали, в том числе ВВС, ПВО, силы национальной безопасности, гражданской обороны и GSG 9 - подразделение спецназа федеральной полиции ФРГ, специализирующееся на спасении заложников.

Канцлер ФРГ отметил, что речь идет о понимании того, "что все должно быть взаимосвязано, чтобы обеспечить безопасность в стране". В то же время он указал, что это касается не только военной безопасности, но и готовности к стихийным бедствиям.