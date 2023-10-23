Госдеп считает, что конфликт на Украине будет долгосрочным и время не на стороне РФ

С точки зрения помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, в результате применения Западом санкций и других ограничительных мер в отношении Москвы якобы "неизмеримым образом пострадала" способность России использовать и развивать передовые технологии

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что конфликт на Украине будет долгосрочным и что время не находится на стороне России. Такое мнение в Атлантическом совете в Вашингтоне выразил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Неделю назад я находился в Киеве, обсуждал с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и членами его команды, что принесут следующие месяцы. Суть здесь заключается в том, что масштаб взаимодействия в этой войне расширяется. Я не имею в виду в военном плане. Говорю о том, что расширяется спектр вопросов, поскольку мы теперь явно ведем долгосрочный конфликт", - заявил О'Брайен.

Как утверждал сотрудник внешнеполитического ведомства США, президент России Владимир Путин якобы заявляет, что РФ "переждет Запад, переждет Украину <...>". "Время не на стороне России", - полагает О'Брайен. С его точки зрения, в результате применения Западом санкций и иных ограничительных мер в отношении Москвы якобы "неизмеримым образом пострадала" способность России использовать и развивать передовые технологии.

Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября заявил, что Россия преодолела "все трудности прошлого года", а экономика перешла к росту.

25 июля 2019 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Атлантического совета на российской территории. На сайте Генпрокуратуры говорится, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.