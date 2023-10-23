Глава ЕП считает, что ЕС оказался в ситуации выбора между плохим и очень плохим будущим

Роберта Метсола сделала акцент на том, что Евросоюз должен срочно начинать перестройку для того, чтобы подготовиться к приему новых государств, чтобы они не попали под чужое влияние

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз оказался между кризисами в Израиле, на Украине и Нагорном Карабахе в ситуации выбора между плохим и очень плохим будущим, заявила глава Европарламента Роберта Метсола, выступая в Берлинском университете имени Гумбольдта на тему "Перезапуск, реформа, переосмысление Европы". Она сделала акцент на том, что Евросоюз должен срочно начинать перестройку для того, чтобы подготовиться к приему новых государств, чтобы они не попали под чужое влияние.

"Мы сейчас в моменте принятия решений, сейчас нет простых решений, есть только плохие и очень плохие решения", - заявила она. Среди вызовов, с которыми Запад и ЕС сталкивается сейчас она перечислила "террористические нападения ХАМАС", российскую спецоперацию на Украине, конфликт между Арменией и Азербайджаном и "гуманитарную катастрофу в секторе Газа", не уточняя причин, по которым она возникла. Метсола традиционно призвала "не допустить усталости от Украины".

"Я из поколения, которое сидело на коленях своих родителей, наблюдая падение Берлинской стены, события на площади Тяньаньмэнь на серых телевизорах с зернистыми маленькими экранами, падение СССР и радость европейцев, которые обрели свободу. Мы получили все блага либерального мира, но, возможно мы стали слишком неосторожны", - заявила она. Метсола призвала срочно укрепить роль Евросоюза и Запада, который "должен стать более сильным, путем укрепления альянса демократий во всем мире".

Европерестройка

Главный призыв ее речи был направлен на необходимость начать перестройку Евросоюза, которая создаст условия для прием новых членов, что, по ее мнению, является главным ответом на эти кризисы.

"Чтобы не стагнировать, мы должны реформироваться. То, что работает для Евросоюза из 27 стран, не будет работать для 30, 33 или 35 государств", - сказала она. Метсола также предупредила, что если Евросоюз не заберет "новые страны", то "кто-то другой заполнит этот вакуум".

Она также выступила в поддержку европейской интеграции разной глубины, при которой часть стран Евросоюза будут составлять ядро сообщество, а остальные останутся на периферии. "Фактически интеграция разной глубины уже происходит, в рамках существующих норм Евросоюза. Но глубина интеграции не должна страдать от широты охвата", - продолжила она, имея в виду, что прием новых членов во внешней круг может происходить параллельно углублению интеграции в ядре Евросоюза.

Европередел власти

Согласно опубликованным в европейских СМИ утечкам о первых проектах реформ, предстоящая европерестройка включают отказ страна Евросоюза от права вето в Совете ЕС и переход к принятию всех решений путем голосования, а не консенсуса. Ожидается также значительное увеличение бюджета Евросоюза и сокращение представительства стран Евросоюза в Еврокомиссии.

Как прокомментировал эти планы ТАСС и.о. представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, речь фактически идет о новом трансферте суверенных полномочий стран ЕС брюссельским наднациональным институтам, и о значительном сокращении полномочий национальных правительств.