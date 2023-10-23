Сийярто считает, что ЕС не должен производить вооружения и готовить военных на Украине

В противном случае страны ЕС будут втянуты в военные действия против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит развертывание Евросоюзом производства вооружений и подготовку военнослужащих на Украине, потому что в таком случае страны ЕС будут втянуты в военные действия против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече со своими коллегами в Люксембурге.

"Производство вооружений или подготовка военнослужащих на территории Украины, в зоне боевых действий для нас совершенно неприемлемы, потому что такое решение немедленно втянуло бы Европейский союз в войну", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами после совещания. Он напомнил, что ЕС является политико-экономическим, а не военным объединением.

Сийярто также заявил, что Венгрия не допустит, чтобы на нее оказывали давление для ускорения процесса принятия Украины в Евросоюз. "Европейский союз - это не организация безопасности, это политико-экономическая интеграция, поэтому для нас совершенно неприемлемо оправдывать будущее членство только одной страны соображениями безопасности", - подчеркнул Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.