23 октября, 15:11
Палестино-израильский конфликт

На границе с Ливаном обстреляли военный пост Израиля

Израильтяне стреляют в ответ, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Израильский военный пост подвергся обстрелу на границе с Ливаном, армия Израиля открыла после этого ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Как отметили в армии, инцидент связан с прозвучавшими незадолго до этого сигналами тревоги в городе Кирьят-Шмона, расположенном возле границы с Ливаном. "Некоторое время назад террористы открыли огонь по посту Армии обороны Израиля в районе Мисгав-Ама, стрельба привела к срабатыванию сирен в городе Кирьят-Шмона", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля отвечает огнем на поражение в сторону источника обстрела, который находится на территории Ливана, добавили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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