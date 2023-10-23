США заявили, что при поиске целей для антироссийских санкций анализируют налоговые данные

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что "так гораздо больше возможностей определить на уровне конкретной корпорации, кто в действительности перемещает товары из одной точки в другую, и отреагировать на это"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Администрация США при попытках отследить цепочки поставок товаров в РФ с целью введения санкций использует, в частности, налоговые данные. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Как он отметил, США ранее при введении санкций против других стран, включая Россию, использовали, в частности, сведения о торговле и разведывательные данные. По его словам, при анализе информации о торговле "требовались месяцы на ее оценку".

"В последние месяцы мы стали использовать налоговые данные и доступ к другим источникам, чтобы получить более непосредственную картину потоков [товаров], поскольку мы, по сути, составляем карту цепочек поставок. И так гораздо больше возможностей определить на уровне конкретной корпорации, кто в действительности перемещает товары из одной точки в другую, и отреагировать на это", - сообщил О'Брайен, который ранее являлся координатором американской санкционной политики.

"Это иной набор навыков, иная база данных, это позволяет нам задерживать некоторые из чрезвычайно высокотехнологичных товаров, которые Россия в прошлом могла получать", - утверждал он.

25 июля 2019 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Атлантического совета на российской территории. На сайте Генпрокуратуры говорится, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.