Пограничные страны ЕС договорились о единой трактовке применения санкций к РФ

В Вильнюсе собрались ответственные представители МИД, пограничных ведомств и таможенных служб Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии и Эстонии

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Страны, восточные границы которых являются одновременно внешними границами ЕС, договорились о единой трактовке применения санкций против РФ. Об этом сообщил МИД Литвы.

"Реализация установленных санкций против России и ее союзников является приоритетом в эффективности санкционного механизма. В претворении санкций в жизнь необходима однозначная трактовка, с чем согласились участники встречи", - говорится в сообщении.

В Вильнюсе собрались ответственные представители МИД, пограничных ведомств и таможенных служб Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии и Эстонии.

Стороны договорились координировать работу по применению санкций, выработать единый стандарт таможенного контроля, обмениваться информацией по выдаче разрешений на следование через границу и позитивным опытом.