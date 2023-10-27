Группировка "Исламский джихад" заявила об обстрелах Ашкелона и Сдерота

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", заявила о нанесении ракетного удара по израильским городам Ашдод, Ашкелон и Сдерот.
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"Сарая аль-Кудс" в настоящее время ведут интенсивный ракетный обстрел по Ашдоду, Ашкелону и Сдероту", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Кроме того, боевое крыло "Исламского джихада" утверждает, что при обстреле Ашкелона использовались иранские ракеты Badr 3.