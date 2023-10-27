СМИ: ХАМАС хочет договориться о пяти днях перемирия в обмен на 100 заложников

По информации Maan, израильская сторона была готова согласиться на перемирие с радикалами "длительностью несколько часов, а возможно, и дней под международным контролем"

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС заинтересовано в установлении режима прекращения огня на несколько дней и требует освободить своих сторонников из израильских тюрем в обмен на 100 заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Об этом сообщило палестинское агентство Maan.

Израильская сторона была готова согласиться на перемирие с радикалами "длительностью несколько часов, а возможно, и дней под международным контролем", заявил агентству источник. По его словам, ХАМАС "был заинтересован в установлении режима прекращения огня [с израильской стороной] и требовал освобождения своих сторонников из тюрем в обмен на как минимум 100 человек, находящихся в заложниках у движения в Газе".

В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на главу Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Бараку сообщило, что движение будет готово освободить взятых в заложники иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня со стороны Израиля. При этом, по данным издания, для освобождения заложников, имеющих только израильское гражданство, ХАМАС потребует выполнить дополнительные условия.

По словам собеседника газеты, находящиеся в заложниках израильские военные "удерживаются для осуществления обменов" пленными и не будут освобождаться вместе с гражданскими. Барака также добавил, что боевики ХАМАС изначально "планировали захватить лишь 10-20 заложников", однако итоговая цифра оказалось значительно больше.

Ранее Израиль объявил, что "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. Некоторое время назад, по сообщению портала Axios, израильские чиновники выступили с утверждением, что решение о расширении операции в Газе было принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. 23 октября группировка освободила еще двух заложниц. Армия обороны Израиля располагает информацией, что ХАМАС удерживает в заложниках 224 человека. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, среди заложников, удерживаемых в секторе, трое российских граждан. Ранее представители ХАМАС заявляли о том, что в результате израильских обстрелов сектора Газа погибло не менее 50 заложников.