Венесуэла выразила протест против нефтедобычи на спорных с Гайаной территориях

В заявлении МИД южноамериканской страны сказано, что "правительство Гайаны проводит устрашающую политику единения с Южным командованием ВС США", которое без разрешения "развертывает военные маневры в этой зоне, что представляет серьезную угрозу миру и стабильности в карибском регионе"

КАРАКАС, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы выразило протест на выдачу властями Гайаны концессий транснациональным компаниям на нефтедобычу на морском шельфе и в связи с маневрами вооруженных сил США на спорных территориях.

"Венесуэла информирует международное сообщество и транснациональные энергетические компании, незаконно получившие от правительства Гайаны разрешение на разведку и добычу углеводородов на большом морском пространстве, границы которого не делимитированы, что данные разрешения абсолютно безосновательны, противоречат международному праву и принципам, закрепленным в конституции Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в заявлении МИД южноамериканской страны, размещенном на сайте этого ведомства.

В заявлении подчеркивается, что "правительство Гайаны проводит устрашающую политику единения с Южным командованием ВС США, которое без соответствующего разрешения развертывает военные маневры в этой зоне, что сегодня представляет серьезную угрозу миру и стабильности в карибском регионе и создает риски, которые могут быть разрешены только в прямом диалоге сторон".

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла, приверженное делу мира, настаивает на прямом диалоге с правительством Гайаны, что позволит восстановить международное право, нарушенное предоставлением концессий на добычу нефти на морском шельфе, принадлежность которого до настоящего времени не определена", - отмечается в заявлении.

"Венесуэла информирует международное сообщество, что продолжит дипломатические действия в защиту своих исторических прав", - подчеркивается в документе.

Многолетний территориальный спор между двумя странами о принадлежности территории в 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, на которую претендует Каракас, обострился в связи с предоставлением Гайаной концессий на добычу нефти компании ExxonMobil на шельфе, границы которого не делимитированы, а также в связи с планами США разместить военную базу на спорной территории.