Гаглоев заявил, что Южная Осетия может защитить свое право на будущее только в союзе с РФ

Президент республики отметил, что осетины остались верны своему выбору во всех исторических обстоятельствах

ЦХИНВАЛ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что, сделав выбор союза с Россией, осетины остались верны ему во всех исторических обстоятельствах. Он подчеркнул, что защитить свои интересы и право на будущность Южная Осетия может только вместе с РФ. Об этом глава закавказской республики заявил в ходе научно-практической конференции во Владикавказе.

Как сообщила пресс-служба югоосетинского лидера, международная научно-практическая конференция "Присоединение Алании-Осетии к России", приуроченная к 250-летию вхождения Осетии в состав России, прошла в пятницу во Владикавказе. В ней приняли участие руководство Южной и Северной Осетий, представители научной и творческой интеллигенции из разных регионов России.

Югоосетинский лидер отметил, что выбор добровольного присоединения к России, сделанный осетинами в XVIII столетии, был глубоко и всесторонне продуманным решением. "Сделав единожды выбор союза с Россией, осетины остались верны этому выбору во всех исторических обстоятельствах, осознавая себя частью этой великой общности народов, единых в радости и в горе, разделяющих свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему России", - сказал он.

Президент заметил, что принадлежность к России как севера, так и юга Осетии, является объективной реальностью и залогом надежной будущности осетинской национальной государственности. "В августе 2008 года Грузия в очередной раз развязала против Южной Осетии вооруженную агрессию. Перед лицом смертельной опасности наш народ черпал стойкость в своей твердой уверенности, что Россия не оставит в беде, придет на помощь. Когда руководством Российской Федерации было принято решение о проведении операции по принуждению Грузии к миру, огромное количество людей в России очень близко восприняло трагедию Южной Осетии. Такое возможно только тогда, когда есть ощущение чувства единства", - отметил Гаглоев.

Он добавил, что последовавшее в августе 2008 года судьбоносное решение Российской Федерации о признании государственной независимости Южной Осетии стало надежной гарантией безопасности югоосетинского народа от новых попыток агрессии и уничтожения со стороны Грузии. Глава государства заметил, что путем союзничества и интеграции реализован принцип "две страны - единое пространство". "Защитить свои интересы и право на будущность мы можем только вместе с Россией. Это твердый выбор Южной Осетии, в этом направлении мы продолжим работать и впредь", - подчеркнул президент.

Согласно официальным источникам, Осетия, не разделенная на Северную и Южную, вошла в состав Российской Империи в 1774 году.