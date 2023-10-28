Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 150 подземным объектам радикалов в секторе Газа

Также они ликвидировали несколько террористов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Истребители ЦАХАЛа за ночь нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая подземные штабы и военную инфраструктуру. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За ночь истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные штабы и дополнительную подземную военную инфраструктуру. Кроме того, были ликвидированы несколько террористов ХАМАС", - говорится в сообщении.