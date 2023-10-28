ФРГ отправила 1 тыс. военных на Кипр и в Иорданию для эвакуации граждан с Ближнего Востока

Как сообщило агентство DPA, на Кипре сформирован штаб, который будет координировать ход возможной эвакуации

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ (ВС ФРГ, Бундесвер) перебросили на Кипр и в Иорданию около 1 тыс. военнослужащих на случай, если потребуется эвакуация немецких граждан из региона, в первую очередь из Израиля. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в силовых кругах.

В материале агентства говорится, что большинство военнослужащих из тех, о которых идет речь, находятся сейчас на Кипре. Там сформирован штаб, который будет координировать ход возможной эвакуации. В Иордании дислоцированы силы военного спецназа. Каких-либо других данных не приводится.

Ранее уже сообщалось о том, что Бундесвер перебросил на Кипр дополнительные силы, но их численность не уточнялась.

Правительство ФРГ уже организовало эвакуационные рейсы из Израиля, которыми воспользовались около 3,5 тыс. немецких граждан.