В ЕК назвали причину провала соглашения с ЕС по полезным ископаемым

Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис подчеркнул, что трудность заключалась в том, что "США выдвигают большие требования к ЕС, чем к Японии"

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что переговоры ЕС и США на тему критически важных полезных ископаемых провалились из-за требований американской стороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам Домбровскиса, Соединенные Штаты и Евросоюз не смогли недавно достичь соглашения, потому что Вашингтон выдвинул дополнительные запросы помимо тех, что были в соглашении, подписанном Японией и США ранее в этом году. Первый замглавы ЕК заявил, что соглашение с США "было бы уже заключено", если бы оно основывалось на шаблоне японо-американского соглашения, подписанного в марте, пишет агентство. Домбровскис подчеркнул, что трудность заключалась в том, что "США выдвигают большие требования к ЕС, чем к Японии", пишет Bloomberg.

Соглашение о критически важных полезных ископаемых было одним из двух соглашений, которые не были согласованы на прошлой неделе перед саммитом США - ЕС, наряду с соглашением по стали и алюминию, сообщает агентство.