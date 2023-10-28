В Турции опровергли сообщения о полете к Израилю британских самолетов с базы Инджирлик

Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента республики отметили, что два истребителя Typhoon 27 октября вылетели с авиабазы на Кипре и после совершения патрулирования в Восточном Средиземноморье вернулись на базу

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции опроверг утверждения о вылете в пятницу двух британских самолетов с американской авиабазы Инджирлик на юге страны якобы в направлении Израиля.

"Утверждения, распространенные в соцсетях во время бомбардировок Израилем Газы, о том, что два британских боевых самолета Typhoon, вылетевшие с авиабазы Инджирлик в Адане, летят в сторону побережья Израиля, не соответствует действительности. Место, которое указанно на карте [в соцсетях], не относится к базе Инджирлик, а самолеты, о которых сообщается, не совершали полеты в Израиль и Палестину", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что два истребителя Typhoon в пятницу вечером вылетели с авиабазы на Кипре и после совершения патрулирования в Восточном Средиземноморье вернулись на базу.