Постпред Сингапура при ООН призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Бурхан Гафур также заявил о необходимости соблюдения принципа двух государств при решении палестино-израильского конфликта

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Израиль имеет законное право защищать своих граждан и свою территорию, однако он обязан соблюдать международное гуманитарное право. Это заявил постоянный представитель Сингапура при ООН Бурхан Гафур, чьи слова приводит газета The Straits Times.

"Мы оплакиваем потери и страдания стольких невинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей [во время нападения ХАМАС]. <...> Мы также призываем к немедленному и безопасному освобождению всех заложников, захваченных ХАМАС", - приводит газета слова Гафура. Он отметил, что Израиль имеет законное право защищать своих граждан и свою территорию в соответствии с международным правом. "Однако Израиль также обязан соблюдать международное гуманитарное право. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право и делать все возможное для защиты безопасности гражданского населения", - заявил постпред Сингапура при ООН.

По поводу резолюции о перемирии в Газе Гафур сказал, что Сингапур проголосовал за нее после очень тщательного рассмотрения, но добавил, что глубоко сожалеет о том, что в этой резолюции есть два существенных упущения, сообщает газета. По его мнению, в ней было необходимо отметить роль ХАМАС в совершении массовых атак и законное право Израиля на оборону. Однако Сингапур поддержал резолюцию, поскольку страна "всегда была последовательным сторонником и защитником международного права, Устава ООН и многосторонней системы, основанной на правилах", заявил постпред при ООН. "Эта резолюция подтверждает обязательства всех сторон уважать и поддерживать международное право, включая международное гуманитарное право. Она выражает решительную поддержку усилиям генсека ООН и его призывам к немедленному и неограниченному доступу к гуманитарной помощи и реагированию на самые основные потребности палестинского гражданского населения в условиях разворачивающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа", - приводит газета слова Гафура.

Говоря о решении проблемы, постпред Сингапура при ООН заявил о необходимости соблюдения принципа двух государств. "Мы поддерживаем право палестинского народа на родину и право Израиля жить в пределах безопасных границ. И палестинцы, и израильтяне заслуживают того, чтобы жить в мире, безопасности и достоинстве. Мы призываем лидеров обеих сторон проявить лидерство, проявить сдержанность и предпринять трудные, но необходимые шаги к достижению видения решения о создании двух государств", - приводит издание слова Гафура.