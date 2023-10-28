Украина начала переговоры с Нидерландами по документу о гарантиях безопасности

Стороны также обсудили вопрос создания производства военного назначения на Украине

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нидерланды стали шестой страной, с которой Украина начала консультации по разработке двустороннего соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

"Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в Группу семи (G7), с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Стороны также обсудили вопрос создания производства военного назначения на Украине, чего активно добивается Киев от западных партнеров.

Уточняется, что консультации по заключению соглашения начались на полях встречи по Украине на Мальте. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, встреча на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике началась 28 октября. По его словам, во встрече на Мальте принимают участие представители 65 стран.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Позже к декларации, как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, присоединились более 20 государств.