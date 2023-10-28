Премьер Словении назвал резолюцию ГА ООН по Газе сигналом к защите гражданского населения

Резолюция призывает к немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке

ЛЮБЛЯНА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Роберт Голоб считает, что принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию является сигналом к защите гражданского населения с обеих сторон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства страны в соцсети Х (ранее Twitter).

Резолюция, поддержанная подавляющим большинством государств - членов ООН, среди которых Словения, призывает к немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке, посылая таким образом ясный и решительный сигнал о необходимости защиты гражданского населения с обеих сторон, противодействия военным преступлениям и уважения принципов международного гуманитарного права", - передает слова Голоба правительство страны.

Ранее ГА ООН приняла разработанную группой арабских государств и представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.