28 октября, 19:39
Палестино-израильский конфликт

Израильские ВВС выпустили ракеты по двум поселкам на юге Ливана

Рейд последовал после того, как БПЛА атаковал израильские позиции в районе Эль-Абад, сообщил телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по населенным пунктам Хальта и Бейт-Лиф на юге Ливана. Как передал телеканал Al Mayadeen, этот рейд последовал сразу после того, как беспилотный летательный аппарат атаковал израильские позиции в районе Эль-Абад.

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Ответственность за вылазку взяло на себя вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах". Ранее были обстреляны патрули израильских войск в Зарите и Маргалиоте с помощью противотанковых управляемых снарядов.

Шиитские бойцы утверждают в своем заявлении, что "попадание было точным, в рядах израильтян есть убитые и раненые". Командование Армии обороны Израиля этих сведений не подтверждает. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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