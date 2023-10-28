Израильские ВВС выпустили ракеты по двум поселкам на юге Ливана

Рейд последовал после того, как БПЛА атаковал израильские позиции в районе Эль-Абад, сообщил телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по населенным пунктам Хальта и Бейт-Лиф на юге Ливана. Как передал телеканал Al Mayadeen, этот рейд последовал сразу после того, как беспилотный летательный аппарат атаковал израильские позиции в районе Эль-Абад.

Ответственность за вылазку взяло на себя вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах". Ранее были обстреляны патрули израильских войск в Зарите и Маргалиоте с помощью противотанковых управляемых снарядов.

Шиитские бойцы утверждают в своем заявлении, что "попадание было точным, в рядах израильтян есть убитые и раненые". Командование Армии обороны Израиля этих сведений не подтверждает.