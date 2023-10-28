Объекты будут использовать в гуманитарных целях, в частности, для эвакуации граждан из стран Ближнего Востока, передает газета Proto Thema

АФИНЫ, 28 октября. /ТАСС/. Военные объекты Греции будут использоваться транспортными самолетами и вертолетами США в гуманитарных целях, в частности, для эвакуации граждан из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает газета Proto Thema.

По ее данным, Греция дала разрешение на использование американскими транспортными самолетами, вертолетами поддержки и личным составом ее военных объектов помимо тех, что предусмотрены соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве. Источники в Министерстве национальной обороны Греции отметили, что эти объекты будут использоваться "по гуманитарным соображениям, то есть для эвакуации и переброски граждан США или других стран, в том числе, если потребуется, греков, из стран Ближнего Востока", отмечает издание.

Ранее портал pentapostagma.gr. сообщил, что тяжелые американские самолеты будут использовать военный аэродром в Элевсине близ Афин. По его словам, американцы провели изучение греческих авиабаз, на которых Греция могла бы предоставить ВВС США возможность дозаправки и стоянки американских тяжелых самолетов. Запрос США был рассмотрен и одобрен, и военный аэродром в Элевсине в итоге предоставит им такие возможности, пишет издание. Прибытие американских самолетов на эту авиабазу началось 22 октября с приземления американского самолета С-21, который затем вылетел оттуда спустя два часа. США из-за кризиса на Ближнем Востоке направили запрос в Министерство национальной обороны Греции с просьбой использовать другую греческую авиабазу, помимо военной базы на берегу залива Суда на острове Крит, поскольку на той уже размещено множество самолетов, в том числе КС-135, С-130, военно-морские P-3 Orion, AC-130, другие крупные самолеты она принять не может, сообщало издание.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия. 14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение, которым добавляются еще четыре военные базы США. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильной дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.