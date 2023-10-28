Раиси заявил, что Израиль предпринял неудачную попытку вторгнуться в сектор Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 27 октября заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в Газе

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал расширение масштабов сухопутной операции в секторе Газа, о котором объявила Армия обороны Израиля, неудачной попыткой вторжения в палестинский анклав.

"Неспособность сионистского образования (Израиль - прим. ТАСС) вторгнуться в Газу прошлой ночью является второй победой сил сопротивления после операции "Наводнение Аль-Аксы", - сказал Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera. - Сионистское образование не добилось никаких реальных результатов после "Наводнения Аль-Аксы", и в этом заключается его стратегический провал".

Вечером 27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.